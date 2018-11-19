Мэрия просит школьников нарисовать, как освещается город вечером

Администрация Петрозаводска проводит конкурс "Огни ночного города", сообщает пресс-служба городской мэрии.

К участию в конкурсе приглашаются ученики 1-8 классов общеобразовательных организаций столицы Карелии.

Ребятам предлагается выполнить рисунок с видом Петрозаводска в темное время суток, изобразив элементы наружного освещения (декоративные уличные фонари, уличные торшеры, светильники, подсветка фасадов зданий и т.п.).

На первом этапе конкурса, с 15 по 29 ноября, каждый участник предоставляет один рисунок, сделанный дома на формате А4, в общеобразовательную организацию, в которой он учится. При выполнении можно использовать следующие техники рисования: карандаш, гуашь, акварель, акрил, мелки.

Работы победителей школьного конкурса "Огни ночного города" направляются в администрацию Петрозаводска для участия во втором этапе и будут оцениваться по 10-балльной шкале. Жюри определит I, II, III места в трёх возрастных группах: ученики 1-2 классов; ученики 3-4 классов; ученики 5-8 классов.

Итоги конкурса, организованного управлением городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства, будут подведены на официальном сайте администрации Петрозаводска.

Церемония награждения победителей и открытие выставки их творческих работ запланированы на 25 декабря.

Подробнее об условиях участия – в Положении о конкурсе “Огни ночного города”.