Мэрия сообщила, что снесет гаражи на трех улицах Петрозаводска

Администрация Петрозаводска информирует владельцев гаражей на улицах Островского, Сыктывкарской и Трофима Рябинина об их демонтаже.

Администрация сообщает лицам, самовольно установившим нестационарные объекты, что с 9 августа по 9 сентября с 10.00 будет произведен демонтаж гаражей в районе дома №87 по ул. Островского, в районе дома №25 по ул. Сыктывкарской и в районе дома №18 по ул. Трофима Рябинина.

Демонтированные объекты будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.