Мэрия заявила о готовности Петрозаводска к зиме

Представители ресурсоснабжающих организаций Петрозаводска доложили мэру карельской столицы Ирине Мирошник о завершении работ на объектах теплоснабжения.

Сегодня в мэрии Петрозаводска прошло заседание штаба по подготовке к отопительному периоду.

"Представители ресурсоснабжающих компаний доложили главе карельской столицы Ирине Мирошник о завершении работ на сетях теплоснабжения в преддверии зимы. Объекты социальной сферы и жилищный фонд готовы к началу отопительного сезона. В этом году их планируют подключать одновременно", - сообщает пресс-центр администрации.

Администрация Петрозаводска направила в Минстрой республики обращение за подписью Мирошник с просьбой рассмотреть возможность более раннего старта отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что с середины сентября в нескольких регионах России, включая Карелию, прогнозируются заморозки.