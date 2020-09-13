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Мэрия заявила о готовности Петрозаводска к зиме

Новости. Общество
11:57, 14 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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Представители ресурсоснабжающих организаций Петрозаводска доложили мэру карельской столицы Ирине Мирошник о завершении работ на объектах теплоснабжения.

Сегодня в мэрии Петрозаводска прошло заседание штаба по подготовке к отопительному периоду.

"Представители ресурсоснабжающих компаний доложили главе карельской столицы Ирине Мирошник о завершении работ на сетях теплоснабжения в преддверии зимы. Объекты социальной сферы и жилищный фонд готовы к началу отопительного сезона. В этом году их планируют подключать одновременно", -  сообщает пресс-центр администрации.

Администрация Петрозаводска направила в Минстрой республики обращение за подписью Мирошник с просьбой рассмотреть возможность более раннего старта отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что с середины сентября в нескольких регионах России, включая Карелию, прогнозируются заморозки.

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Комментарии

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Горожанин
2020-09-14 15:08:24
Какая готовность? Город разрыт. Заборы возводят вдоль дорог. А снег зимой куда сгребать?1
тетка
2020-09-14 12:50:03
Сколько времени это обращение будет рассматриваться?
zanoza
2020-09-14 14:32:33
тетка, не быстро, это точно! Ещё помёрзнем.
zanoza
2020-09-14 12:14:12
Да неужели Мирошник соизволила написать обращение в Минстрой, хотя могла бы этого и не делать, а просто издать распоряжение о подключении города к теплу, ведь этот вопрос в компетенции муниципалитета. Перестраховщица!
тетка
2020-09-14 15:57:23
zanoza, у Мирошник нет таких полномочий, она может только попросить. В прошлом году она тоже посылала такое же письмо в Минстрой. Нарцисс Ломако сто раз на него начихал. В этом году рулит Рассыпнов. Его реакция и позиция не известна, но надежды на то, что в нем возобладает забота о людях нет.
Юнипер
2020-09-14 12:45:16
zanoza, что-то я не очень помню, чтобы Галя Ширшина врубала заранее отопление в городе.
zanoza
2020-09-14 14:31:10
Юнипер, что-то с памятью твоей стало.... :)
Leopol'd
2020-09-14 13:39:07
Юнипер, Мирошник уже у руля намного дольше. При этом с полной поддержкой "сверху". Но за что ни возьмись, звучит "при Шириной и такого не было".
Так давайте снимем Мирошник, т. к. все поводы из-за которых поставили неуд Шириной никуда не делись. И неуды надо ставить и сейчас!
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