Мэрию Кондопоги ликвидируют

В Карелии администрация города Кондопога доработает до первой сессии нового Совета депутатов, после чего ее распустят.

Мэр Кондопоги Валерий Анхимов, 26 июля депутаты горсовета приняли ликвидировать городскую администрацию. Нынешняя мэрия доработает до выборов нового горсовета 9 сентября. После первой сессии депутатов нового созыва сотрудники администрации будут уволены.

"Будет одна администрация — районная и городская. И такой должности как глава администрации Кондопожского городского поселения не станет, — сказал "Республике" Валерий Анхимов. — Останется только глава поселения — председатель совета депутатов. Все как обычно, только не будет городской администрации и ее главы. Сейчас по всей республике так".

В городе создана ликвидационная комиссия. Все сотрудники администрации города 26 человек уведомлены об увольнении.