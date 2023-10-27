«Меритус» на два часа остановит транспорт в Карелию

В субботу, 28 октября, движение по федеральной трассе «Кола» остановится из-за разводки моста.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 октября с 13.00 до 15.00 разведут мост через Свирь.
По реке пройдет теплоход «Меритус».
Напомним, мост находится на 236 километре федеральной автодороги рядом с Лодейным Полем в Ленинградской области.
«Если судно не успеет подойти ко времени запланированной разводки моста, то его разведут 29 октября в это же время», — предупредили в источнике.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть информацию при планировании маршрутов.
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