«Меритус» на два часа остановит транспорт в Карелию

В субботу, 28 октября, движение по федеральной трассе «Кола» остановится из-за разводки моста.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 октября с 13.00 до 15.00 разведут мост через Свирь.

По реке пройдет теплоход «Меритус».

Напомним, мост находится на 236 километре федеральной автодороги рядом с Лодейным Полем в Ленинградской области.

«Если судно не успеет подойти ко времени запланированной разводки моста, то его разведут 29 октября в это же время», — предупредили в источнике.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит водителей учесть информацию при планировании маршрутов.