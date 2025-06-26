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Мероприятия по развитию арктических городов Карелии включат в нацпроекты

Новости. Общество
17:30, 09 Июля 2025
фото: © Пресс-служба правительства РК

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План долгосрочного социально-экономического развития Кемско-Беломорской агломерации будет реализован с помощью национальных проектов.

Карелия может получить финансирование на мероприятия мастер-плана и комплексного плана долгосрочного социально-экономического развития Кемско-Беломорской агломерации уже в следующем году. Минстрой РФ должен завершить включение планов развития опорных населенных пунктов Арктики, в перечень которых попали Беломорск и Кемь, в нацпроекты. При этом министерство обязано обеспечить финансирование данных мероприятий. Выделение средств на арктические города и села необходимо заложить в федеральный бюджет на 2026 - 2028 годы. Такие рекомендации правительству содержатся в постановлении Госдумы по итогам правчаса о социально-экономическом и инфраструктурном развитии Арктики.

После доклада представителей кабмина в нижней палате Федерального Собрания Российской Федерации депутаты предложили ускорить актуализацию Стратегии развития Арктической зоны с учетом новых социальных и климатических вызовов. Реализация мастер-планов опорных населенных пунктов Арктики должна быть на контроле у всех ветвей власти.

Кроме того, депутаты посоветовали Минтрансу РФ проработать предложения о расширении возможностей судоходства по Беломоро-Балтийскому каналу, бассейнам рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма. А Минэнерго предложено решить вопрос с модернизацией объектов топливно-энергетического комплекса в Арктике, в том числе через господдержку инвесторам.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, в рамках новой Стратегии пространственного развития России Кемь и Беломорск должны получить федеральные средства на обеспечение национальной безопасности, развитие минерально-сырьевых центров и реализацию различных экономических и инфраструктурных проектов.

«Планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктики пока остаются планами. В Госдуме, Совете Федерации и северных регионах надеются, что работа по реализации Стратегии развития Арктической зоны будет ускорена. В рамках нацпроектов, подкрепленных финансированием, будет проще и быстрее развивать опорные пункты. Карелия нацелена на масштабные проекты в Кемско-Беломорской агломерации, которая должна стать транспортно-логистическим хабом и курортом на Белом море», - сказал сенатор.

Ранее сообщалось, Карелия получит инфраструктурный кредит на развитие арктических городов.

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