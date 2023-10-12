Мероприятия проекта «Профессионалитет» пройдут в Карелии

Дни открытых дверей проекта пройдут по всей России

21 октября в Карелии пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Проект является новой формой сотрудничества образовательных организаций, объединенных общностью образовательных программ, которые будут реализовываться под конкретный заказ работодателей с их непосредственным участием.

Важными частями Единого дня открытых дверей станут родительское собрание с участием работодателей, представителей Министерства образования и спорта Карелии, сотрудников колледжей и техникумов республики, экскурсии для школьников и родителей на ведущие предприятия республики.

Отметим, что проект «Профессионалитет» привлекателен для студентов следующими преимуществами:

- оптимальный срок обучения,

- обучение на современном оборудовании, приобретенном специально под потребности проекта,

- уникальное содержание программ, в разработке которых участвуют специалисты с производства,

- гарантии трудоустройства и социальная поддержка от предприятий-работодателей.

Напомним, что в 2022 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» созданы 2 образовательно-производственных кластера (центра) на базе Петрозаводского автотранспортного техникума и Северного колледжа (Сегежа) в сфере машиностроения. В 2023 году открылся образовательный кластер «Петровская слобода» на базе Колледжа технологии и предпринимательства по направлению туризм и сфера услуг.

В ближайшие два года подать заявки на гранты на поддержку образовательных кластеров планируют 6 колледжей: Костомукшский политехнический колледж, Сортавальский колледж, Петрозаводский техникум городского хозяйства, Петрозаводский педагогический колледж, Петрозаводский лесотехнический техникум.