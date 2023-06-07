Мертвого мужчину нашли у магазина в поселке на севере Карелии

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели жителя поселка Лоухи, сообщили в ведомстве.
Сотрудники регионального Следкома выясняют обстоятельства смерти жителя поселка Лоухи 1974 года рождения.
По предварительным данным, 7 июня возле поселкового магазина обнаружено тело местного жителя.
На место происшествия выехал следователь, который осмотрел место происшествия и тело погибшего. Видимых телесных повреждений он не обнаружил.
Чтобы выяснить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки в Следкоме решат, возбуждать уголовное дело, или нет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание