Мертвого мужчину нашли у магазина в поселке на севере Карелии

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели жителя поселка Лоухи, сообщили в ведомстве.

Сотрудники регионального Следкома выясняют обстоятельства смерти жителя поселка Лоухи 1974 года рождения.



По предварительным данным, 7 июня возле поселкового магазина обнаружено тело местного жителя.



На место происшествия выехал следователь, который осмотрел место происшествия и тело погибшего. Видимых телесных повреждений он не обнаружил.

Чтобы выяснить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки в Следкоме решат, возбуждать уголовное дело, или нет.