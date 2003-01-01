Мужчину нашли мертвым в собственной квартире в Медвежьегорске

Спасателям пришлось вскрывать дверь в квартиру в Медвежьегорске. Ее хозяин не выходил на связь.
В пожарную охрану Медвежьегорска обратились представители полиции: мужчину проживающего в квартире, несколько дней никто не видел, на звонки в дверь он не отвечал, рассказали в паблике «ОПС Медгора» в ВК.
— Вчера, 6 октября, вечером пожарные дежурного караула ПЧ-15 г. Медвежьегорск выезжали на вскрытие дверей в квартиру жилого дома. В квартире ими было обнаружено тело мужчины, — говорится в сообщении.
Ранее пропавший в Суоярви 38-летний мужчин был найден мертвым в соседской квартире. Криминальной составляющей в его смерти нет.