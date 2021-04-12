Мертвого мужчину нашли в затопленном доме в Карелии

Мужчина скончался при странных обстоятельствах, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 12 апреля, в 15.47 на пульт пожарно-спасательной службы Костомукши поступил звонок с просьбой о помощи. В дачном кооперативе «Хвоинка» мужчина перестал выходить на связь.

Прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС увидели затопленный дом, дверь которого разбухла и не открывалась. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли окно и проникли в дом, демонтировали разбухший порог и открыли дверь.

Внутри дома было обнаружено тело мужчины.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.