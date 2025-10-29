«Мёртвый сезон» наступил на Солнце

Впервые с начала года на звезде не произошло ни одной вспышки

Сегодня, 30 октября, на Солнце зарегистрировано нулевое значение индекса вспышечной активности. Такое явление наблюдается впервые с начала 2025 года и означает, что за последние 48 часов на обращённой к Земле стороне звезды не произошло ни одной вспышки, пояснили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Солнце с начала года продолжает подавать противоречивые сигналы о состоянии своей активности. Периоды сильных вспышек, продолжающиеся неделю и более, всего за 1-2 дня сменяются «мёртвыми сезонами», которые также могут длиться неделями. (…) Так, последний раз в ноль индекс вспышечной активности уходил 3–4 апреля 2024 года, а всего через месяц, в мае 2024 года, на звезде произошёл один из крупнейших в истории всплесков активности, впервые за 20 лет сопровождавшийся магнитными бурями высшего пятого уровня, — рассказали там.

По мнению исследователей, такие события могут свидетельствовать о накоплении Солнцем звёздной энергии, которая, вероятно, разрядится через определённое время.

Напомним, в ночь на 22 октября на поверхности светила произошла крупнейшая в текущем цикле вспышка.