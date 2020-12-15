Меры господдержки бизнеса вывели Карелию в лидеры по налоговым льготам на имущество

Решение властей Карелии отменить налог на имущество организаций признан одним из самых удачных примеров налоговых преференций для бизнеса в России.

Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя итоги Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

По ее словам, на конференции состоялась презентация Атласа лучших региональных практик, где собраны примеры льготных ставок по налогу на имущество организаций установленных в 2020 году субъектами Российской Федерации.

"Карелия вошла в зелёную зону регионов, которые приняли нулевые ставки налога на имущество", - пояснила Гнетова.

Для каких организаций отменен налог на имущество, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".