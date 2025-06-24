Мэры Калининграда и Луганска поздравили жителей Карелии с днем города и республики

Главы этих двух городов приехали в Петрозаводск, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.
Глава Калининграда Олег Аминов и временно исполняющая полномочия главы Луганска Яна Пащенко вместе с главами муниципальных образований республики принимают сегодня, 28 июня, участие в праздничных мероприятиях, посвященных 105-летию Карелию и Дню города.
Они записали видеообращения для жителей республики. Оно опубликовано на странице главы Петрозаводска Инны Колыхматовой.
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