Мэры Калининграда и Луганска поздравили жителей Карелии с днем города и республики

Главы этих двух городов приехали в Петрозаводск, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

Глава Калининграда Олег Аминов и временно исполняющая полномочия главы Луганска Яна Пащенко вместе с главами муниципальных образований республики принимают сегодня, 28 июня, участие в праздничных мероприятиях, посвященных 105-летию Карелию и Дню города.

Они записали видеообращения для жителей республики. Оно опубликовано на странице главы Петрозаводска Инны Колыхматовой.