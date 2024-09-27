Осадок останется: глава Сегежского округа рассказала об испорченном асфальте

Случай вандализма в Сегеже попал на камеру видеонаблюдения.
Глава Сегежского округа Марина Гусева в личном профиле рассказала о случае вандализма, запечатленном камерой видеонаблюдения в Сегеже.
Как приятно наблюдать за изменениями в округе в лучшую сторону… и как неприятно, когда это «лучшее» еще не завершено, но уже стремительно превращают в худшее…
— написала Гусева.
По ее словам, красивыми могли бы быть дорожки у школы № 14 в поселке Надвоицы, если бы не «детские шалости».
Или не детские? или не шалости? Печально…
Видео с камер наблюдения однозначно говорит о том, что это делалось намеренно…
— посетовала глава округа.
Меры примем, но осадок останется, добавила она.
И еще: ни системами слежения, ни штрафами, ни словами не уберечь то, что так усиленно стараются погубить.
Очень хочется верить в сохранение благоустраивающегося Бульвара в Сегеже
— написала Марина Гусева.
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