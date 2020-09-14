Мешок с мусором выставили на аукцион почти за 5 млн рублей (ФОТО)

Британский художник Гэвин Терк выставил на аукционе "Филлипс" свою инсталляцию в виде мешка с мусором.

Начальная стоимость экспоната под названием "Куча мусора" (The Dump) – 51 тысяча фунтов стерлингов (примерно 4,9 миллионов рублей), пишет Mail.ru со ссылкой на LADBible.





Такая сумма может шокировать, но если приглядеться к мешку как следует, можно заметить подвох.

На самом деле это самая настоящая скульптура из бронзы, покрашенная в черный цвет. Подобные "подделки" в виде ящиков, арбузов или посылок художник и скульптор лепит уже почти 20 лет и продает их в частные коллекции.