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Мешок с мусором выставили на аукцион почти за 5 млн рублей (ФОТО)

Новости. Общество
19:10, 15 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
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Британский художник Гэвин Терк выставил на аукционе "Филлипс" свою инсталляцию в виде мешка с мусором.

Начальная стоимость экспоната под названием "Куча мусора" (The Dump) – 51 тысяча фунтов стерлингов (примерно 4,9 миллионов рублей), пишет Mail.ru со ссылкой на LADBible.


© instagram.com/mdmprops

Такая сумма может шокировать, но если приглядеться к мешку как следует, можно заметить подвох.

На самом деле это самая настоящая скульптура из бронзы, покрашенная в черный цвет. Подобные "подделки" в виде ящиков, арбузов или посылок художник и скульптор лепит уже почти 20 лет и продает их в частные коллекции.

 
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