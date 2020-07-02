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Месяц назад пожилая петрозаводчанка с провалами в памяти вышла из БСМП и пропала

Новости. Общество
10:18, 03 Июля 2020
фото: © МВД Карелии
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Женщину не могут найти уже со 2 июня, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции по Петрозаводску разыскивается пропавшая без вести 66-летняя Галина А. 

2 июня с 12.00 до 13.00 она вышла из здания Больницы скорой медицинской помощи на улице Кирова и пропала.

Приметы: рост 154 см, среднее телосложение, волосы каштановые вьющиеся, голубые глаза.

Могла быть одета в синие джинсы и синюю кофту.

Не всегда ориентируется в обстановке, случаются потери памяти.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефонам: +7-981-402-06-14, +7(8142) 755-000 или 02 (с мобильного – 102).

 

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