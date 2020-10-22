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Мест для больных коронавирусом в ковид-центрах Карелии становится все меньше

Новости. Общество
13:54, 23 Октября 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии осталось всего 23,5% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 23 октября до 23,5%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что на 22 октября этот показатель равнялся 24,7%.
Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

По данным на 23 октября в стационарах находятся 328 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 314 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее оперштаб республики сообщал, что общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Н - новый
2020-10-23 14:00:59
На либерастов и не рассчитывали. Пусть в германии с овальным лечатся.
User
2020-10-23 13:55:46
Сколько свободных коек осталось в Петрозаводске?
кир
2020-10-23 13:59:59
User, сторож, следи за монитором. Надоел.
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