Мест для больных коронавирусом в ковид-центрах Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 23,5% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 23 октября до 23,5%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что на 22 октября этот показатель равнялся 24,7%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

По данным на 23 октября в стационарах находятся 328 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 314 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и пять человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее оперштаб республики сообщал, что общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.