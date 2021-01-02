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Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится меньше

Новости. Общество
10:19, 03 Января 2021
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии осталось 20,2% свободных коек для лечения больных COVID-19

По данным на 3 января, в стационарах находятся 690 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 550 – в состоянии средней тяжести, 131 тяжелобольной и 9 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,2%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,6%.

Напомним, за сутки в республике выявлено 323 новых случая COVID-19, два человека умерли. Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 28936 человек. Жертвами болезни стали 168 жителей республики.

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