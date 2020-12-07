Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 20,9% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась на 8 декабря до 20,9%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 21,6%.

По данным на 8 декабря, в стационарах находятся 751 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 614 - в состоянии средней тяжести, 130 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 19 тысяч.