Места проживания коренных народов Севера ждет экологическая проверка

Государственный мониторинг окружающей среды территорий, где проживают коренные народы Севера, будет проводиться ежегодно.
Экологическое состояние мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера (КМНС), подлежит ежегодной проверке. При планировании проектов, связанных с освоением природных ресурсов на данных территориях, проведение общественных слушаний с привлечением представителей КМНС станет обязательным. Такие пункты вошли в трехлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Документ был утвержден правительством в конце 2025 года.
Всего в план вошло более 100 различных мероприятий. Они направлены на улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконных территорий проживания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности. Правительство РФ готово поддержать развитие сельского хозяйства, промыслов, инфраструктуры, включая строительство и ремонт дорог, учреждений культуры, образования и спорта, обеспечение качественной связью и доступа к интернету. Кабмин планирует также создать новые национальные туристические маршруты с памятниками истории и культуры, расположенными в местах проживания представителей КМНС.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Карелии Игорь Зубарев считает, что реализация утвержденного правительством плана позволит регионам улучшить качество жизни коренных народов Севера.
— Представители КМНС в Карелии — вепсы — очень трепетно относятся к своей истории и культуре, к окружающей их природе на побережье Онежского озера. Я в этом убедился, когда в конце прошлого года посетил старинное село Шокша. Уверен, жителям вепсских поселений понравится, что отдельный раздел плана посвящен сохранению исконной среды обитания и традиционного природопользования. Государство введет жесткий контроль за состоянием окружающей среды в местах проживания коренных народов. Мнение людей о проектах, реализация которых связана с освоением природных ресурсов, будет услышано, — отметил Игорь Зубарев.
Сенатор напомнил, 2026 год объявлен Годом единства народов России и 30 апреля в стране впервые будут отмечать День коренных малочисленных народов.