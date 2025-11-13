Местами до -12°С: прогноз погоды на 15 ноября

Карельские синоптики рассказали о погоде на субботу.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 15 ноября, в Петрозаводске будет облачно, днем с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный западный умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем -1,-3°С. Атмосферное давление будет ночью мало меняться.
В районах Карелии будет облачно с прояснениями Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами с порывами.
Температура воздуха -4, -9°С, местами до -12°С, днем 0,-5°С.