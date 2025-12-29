Местами до -16°С: прогноз погоды на 29 декабря

Карельские синоптики рассказали о погоде на понедельник.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 29 декабря, в Петрозаводске будет облачно. Небольшой снег. Ветер ночью западных, днем восточных направлений умеренный.
Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -4, -6°С. Атмосферное давление будет понижаться.
В районах Карелии облачно. В большинстве небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем северо-западный, по восточным районам восточный умеренный.
Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами по северным районам до -16°С, днем -4, -9°С.