Местами до -16°С: в субботу в Карелию придет настоящая зима

Карельские синоптики рассказали о погоде на 13 декабря.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 13 декабря, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. На дорогах гололедица.
Температура воздуха -7,-9°С в течение суток. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии облачно с прояснениями. На востоке местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывистый.
Температура воздуха ночью -6,-11°С, местами до -16°С, днём -4,-9°С, местами до -13°С.