Местами до +28°С и без осадков: прогноз погоды на 18 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на последний рабочий день.

В Петрозаводске малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +20,+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью +3,+8°С, на юге +9,+14°С, днем +20,+25°С, местами до +28°С.