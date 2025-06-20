Местами до +28°С и без осадков: прогноз погоды на 18 июля

Карельские синоптики рассказали о погоде на последний рабочий день.
В Петрозаводске малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +10,+12°С, днём +20,+22°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
В районах Карелии малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, на севере юго-западный, умеренный.
Температура воздуха ночью +3,+8°С, на юге +9,+14°С, днем +20,+25°С, местами до +28°С.
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