Местами до -28°С, небольшой снег: прогноз погоды на 3 февраля

Карельские синоптики рассказали о погоде на вторник.

По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 3 февраля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха -13,-15°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем мало меняться.

Переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Местами гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер С, СЗ умеренный.

Температура воздуха ночью по -13,-18°С, по северной половине -18,-23°С, местами до -28°С, днём -10,-15°С, местами до -18°С.