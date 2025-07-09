Местами до +30°С, гроза: прогноз погоды на 12 июля

В Карельском гидрометцентре рассказали о погоде на субботу.
В Петрозаводске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +14,+16°С, днём +23,+25°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный.
Температура воздуха ночью +11,+16°С, на севере +5, +10°С, днем +20,+25°С, на юге местами до +30°С.
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