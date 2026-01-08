Местами до -30°С: прогноз погоды на 9 января

Карельские синоптики рассказали о погоде в пятницу.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 9 января, в Петрозаводске будет облачно, с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью -16,-18°С, днём -14,-16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Местами изморозь. Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью -16,-21°С, местами -25,-30°С, днём -13,-18°С, местами -19,-24°С.