Местами до -32°С: прогноз погоды на 31 января

Карельские синоптики рассказали о погоде на субботу.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 31 января, в республике ожидается переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью -20,-22°С, днём -15,-17°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Местами туман, гололедно-изморозевое отложение. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью -20,-25°С, местами -30, -32°С, днём -15,-20°С, местами до -25°С.
Ранее сообщалось, что январь в Карелии завершится сильными морозами.