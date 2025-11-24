Местами до минус 18: прогноз погоды в Карелии на 26 ноября

Карельские синоптики рассказали о погоде на среду.
По данным карельского гидрометцентра, завтра, 26 ноября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7,-12°С, местами до -18°С, днем -4, -9°С.
В Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -7, -9°С, днем -4,-6 °С. Атмосферное давление будет расти.