Местами дождь и туман: прогноз погоды на 31 октября

Карельские синоптики рассказали о погоде на пятницу.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 31 октября, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью +2, +4°С, днём +4,+6°С. Атмосферное давление будет расти.
В районах Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем на западе местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточных направлений, ночью слабый, днем умеренный.
Температура воздуха ночью 0,+5°С, днём +2, +7°С.