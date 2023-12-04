Местные власти могут повысить тарифы ЖКХ из-за установки газовых датчиков

О том, как установка газовых датчиков повлияет на рост тарифов, объяснили в Госдуме.

Газовый датчик с автоматическим перекрытием в среднем стоит 4 тысячи рублей, будут ли в связи с их установкой повышены тарифы по коммунальным платежам или нет — зависит от муниципалитетов, заявил РИА Новости автор инициативы об установке таких датчиков в каждой квартире депутат ГД Сергей Колунов (ЕР).

Ранее Колунов совместно с депутатом ГД Ильей Вольфсоном (ЕР) обратился к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением устанавливать такие датчики в квартирах в ходе капремонта, чтобы снизить число аварий, связанных со взрывами бытового газа. Предлагается проводить установку датчиков за счет отчислений в фонды капитального ремонта.

«Датчики необходимо устанавливать в каждую квартиру домов с газовым оборудованием, в этом и суть. Только так мы сможем избежать ЧС, утечек и взрывов, и дополнительно обезопасить наших жителей. Что касается стоимости оборудования — один такой датчик стоит в среднем порядка 4 тысяч рублей. Безусловно, он должен быть отечественным — такие уже есть», — сказал Колунов.

По его словам, повлечет ли это за собой повышение тарифов по коммунальными платежам, зависит от решений муниципалитетов.

«На вопрос, увеличит ли это размер взноса на капремонт, отвечу так: решения по тарифам принимают муниципалитеты. Соответственно, от них и будет зависеть, будут ли средства, получаемые от коммунальных платежей, перераспределены, или тарифы будут просто повышены», — пояснил депутат.