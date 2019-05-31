Местные власти ответили за нападение бродячей собаки на жителя Карелии

Инцидент произошел в Сегежском районе, сообщили на сайте местного городского суда.

Бродячая собака напала на мужчину, от чего он получил травмы. Когда произошел инцидент, на сайте суда не сообщается.

Потерпевший обратился в суд с исковыми требованиями к администрации муниципального района о взыскании компенсации морального вреда в связи с нападением бродячей собаки.

15 мая суд пришел к выводу, что травмирование мужчины произошло в результате ненадлежащего исполнения администрацией полномочий по отлову собак.

По решению суда, пострадавший получил денежную компенсацию.