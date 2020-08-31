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"Местные жители поняли, что на приезжих можно сорвать денег"

Новости. Экономика
16:48, 01 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова.

Минувшим летом Карелия столкнулась с небывалым туристическим бумом. Оказавшись перед закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами, россияне отправились на отдых по отечественным курортам, историческим и природным достопримечательностям, и на небольшую лесную республику обрушился поток желающих увидеть "остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер". 

Как считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий  Кузнецов, к такому наплыву туристов регион был не готов.

"В этом году многие туристы, которые приехали, к примеру, в Приладожье, оказались удивлены негостеприимством Карелии, и связано это было с тем, что местные жители поняли, что на приезжих можно сорвать денег. Мы превратились в маленький Краснодарский край: люди стали сдавать туристам квартиры, дома и при этом заламывать немыслимые цены с таким видом, что они делают гостям какое-то одолжение", - рассказал Дмитрий Кузнецов в интервью "Столице на Онего".  

Читайте полностью в рубрике "Капитал".

   

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