Местный сыроед из Карелии опустошил прилавок магазина

В Сегеже мужчина незаметно вынес из магазина 16 упаковок сыра, сообщили в МВД Карелии

В отдел полиции Сегежи поступила информация о недостаче товара на сумму свыше 2500 рублей. Полицейскими удалось найти 24-летнего мужчину, который ранее уже был подвергнут административному наказанию за мелкую кражу. Молодому человеку удалось незаметно вынести 16 упаковок сыра.

Еще одна кража произошла в Петрозаводске, сотрудникам полиции поступила информация о краже флакона женской туалетной воды стоимостью более 7 тысяч рублей. В ходе розыска полицейским удалось установить подозреваемую, ей оказалась 32-летняя горожанка. В этом им помогла запись камеры видеонаблюдения. Подозреваемая, на счету которой это уже не первая кража, призналась, что парфюм успела продать.

В поселке Лоухи в правоохранительные органы поступила информация, что один из посетителей похитил коньяк, ром, торт, кофе, форель, сырокопченый бекон, колбасу общей стоимостью 5500 рублей. Участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее имевший проблемы с законом местный житель.

В Медвежьегорске полицейскими установлен 40-летний местный житель, наживой которого стали две банки кофе. Сумма ущерба превысила 900 рублей.

А жительницы поселка Калевала 45 и 39 лет подозреваются в хищении двух бутылок водки.