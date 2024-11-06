«Место дышит историей»: Олег Ермолаев рассказал, почему стоит запланировать поездку в исторический парк в Карелии

Глава Минэка Карелии рассказал о своей поездке в исторический парк «Бастион».

Олег Ермолаев, глава Министерства экономического развития Карелии, посетил исторический парк «Бастион» в Сортавале и остался под большим впечатлением. «Запланируйте поездку в парк всей семьей, место дышит историей», — посоветовал он.

Как рассказал Ермолаев, идея создания парка принадлежит историку и предпринимателю Александру Тестову. В 2018 году, благодаря энтузиазму и поддержке единомышленников, в Сортавале появилась реконструкция крепости эпохи викингов. Здесь посетители могут не только осмотреть быт древних скандинавов, но и попробовать себя в роли кузнеца, гончара или лучника.

В 2019 году к крепости добавился Военно-исторический музей, посвященный советско-финским конфликтам XX века. Кроме того, на территории парка есть эко-площадка «каменный век», где можно увидеть древние петроглифы и деревянные скульптуры насекомых.

«Бастион» не только музей, но и площадка для проведения различных мероприятий, отметил Ермолаев. Например, ежегодный фестиваль «Карельская земля» собирает сотни участников и гостей, интересующихся историей и культурой Карелии.

Ермолаев обсудил с Александром Тестовым дальнейшие планы развития. В ближайшие годы планируется создание еще двух исторических парков в Карелии. Уже подобраны земельные участки, и проекты получили государственную поддержку. Один из новых парков будет посвящен истории Олонецкой губернии.