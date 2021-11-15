Место первой маевки революционных рабочих в Петрозаводске будут содержать за счет бюджета

Объект культурного наследия регионального значения «Памятное место, где в 1906 г. проходила первая маевка рабочих Петрозаводска» стал муниципальной собственностью.

Такое решение приняли в четверг депутаты Петросовета.

Ранее монумент находился в собственности ОАО «Российские железные дороги».

Теперь этот объект вместе с земельным участком в Парке железнодорожников будет содержаться за счет бюджета города. Там планируется провести работы по благоустройству территории, прилегающей к памятнику.