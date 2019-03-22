Место установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" выберут на слушаниях

Общественная дискуссия о выборе площадки для памятного знака не будет легкой.

Администрация карельской столицы инициировала широкое обсуждение места установки стелы "Город воинской славы". Как заявила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, муниципальные чиновники планируют встретиться с представителями городской общественности – ветеранами, педагогами и молодежью, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на публичные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля. Однако самая первая встреча – с ветеранскими и патриотическими организациями, которая прошла в городской администрации 21 марта, показала, что общественная дискуссия не будет легкой.

Почти все представители ветеранских и патриотических организаций высказались за установку стелы на площади Кирова. Причем, в качестве места размещения памятного знака подавляющее большинство ветеранов выбрало территорию, которую занимает сейчас монумент большевистскому вождю.

Напомним, возведение памятной стелы в тех населенных пунктах страны, которым присвоен статус города воинской славы – это требование федерального законодательства, однако в Петрозаводске оно не исполняется с апреля 2015 года, когда карельская столица получила такой статус по указу президента Путина. Более того, в городе до сих пор не выбрано место установки стелы – едва ли не каждая площадка вызывает у жителей Петрозаводска ожесточенные споры.

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