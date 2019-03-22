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Новости. Общество
12:59, 22 Марта 2019
фото: Пресс-служба администрации Петрозаводска

Место установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" выберут на слушаниях

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Общественная дискуссия о выборе площадки для памятного знака не будет легкой.

Администрация карельской столицы инициировала широкое обсуждение места установки стелы "Город воинской славы". Как заявила глава Петрозаводска Ирина Мирошник, муниципальные чиновники планируют встретиться с представителями городской общественности – ветеранами, педагогами и молодежью, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на публичные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля. Однако самая первая встреча – с ветеранскими и патриотическими организациями, которая прошла в городской администрации 21 марта, показала, что общественная дискуссия не будет легкой.

Почти все представители ветеранских и патриотических организаций высказались за установку стелы на площади Кирова. Причем, в качестве места размещения памятного знака подавляющее большинство ветеранов выбрало территорию, которую занимает сейчас монумент большевистскому вождю.

Напомним, возведение памятной стелы в тех населенных пунктах страны, которым присвоен статус города воинской славы – это требование федерального законодательства, однако в Петрозаводске оно не исполняется с апреля 2015 года, когда карельская столица получила такой статус по указу президента Путина. Более того, в городе до сих пор не выбрано место установки стелы – едва ли не каждая площадка вызывает у жителей Петрозаводска ожесточенные споры.

Читайте подробнее в статье "Ну, вы, ребята, даете!"

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Комментарии

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тетка
2019-03-22 14:30:29
Слушать надо только специалистов, профессионалов, тех, кто разбирается в этих вопросах. А у нас это дело превратили в совет родственников дяди Васи, в каком месте лучше баньку построить.
карел
2019-03-22 13:28:09
У Анишина в Сулажгоре или в Верховье и поставьте , раз не угомонится со своей пиар- темой . А пенсионеры пусть отдыхают , заслужили .
zanoza
2019-03-22 13:16:21
Да "нелёгкая" работа у нашей администрации города , вот сколько "усилий" нужно приложить чтобы подобрать место для установки "стелы воинской славы". С 2015 года никак не могут решить эту "непосильную" задачу. Что уж спрашивать о решении других насущных проблем города. Такими черепашьими темпами эта администрация ничего сделать для улучшения жизни и комфортной среды нашего города не сможет! И придём мы к празднованию 100-летия республики с одними намереньями что-то сделать!
кир
2019-03-22 13:07:27
Мнения "ветеранов" (чего?) как и "спортивной общественности" не заслуживают никакого доверия. Они не профи.
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