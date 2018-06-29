Металлический киоск на улице Шотмана уберут в течение месяца

Мэрия Петрозаводска сообщила о намерении демонтировать металлический киоск, который стоит у дома 25А по улице Шотмана.

"С 29 июня по 29 июля с 10 часов по московскому времени будет произведен демонтаж нестационарного объекта (металлический киоск) в районе дома №25А по ул. Шотмана. Демонтированный (перемещенный) объект будет вывезен по адресу: Прионежский район, пос. Чална", - сообщает в пятницу городская администрация.

По информации мэрии, киоск был установлен незаконно.