Металлическое сердце появилось в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Видлица Олонецкого района Парк выпускников украсили арт-объекты – сердце и глобус с открытой книгой.

Парк выпускников - а именно так местные жители Видлицы назвали сквер около школы – преобразился, написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Здесь теперь не только скамейки, дорожки и клумбы, но и новые скульптуры: арт-объект «Сердце Видлицы» и глобус с открытой книгой - очень символично для школьников» - отметил глава.

Как рассказал Артур Парфенчиков, благоустройство этого сквера началось еще в 2018 году силами местных жителей. Они сами осушали и отсыпали площадку, сажали цветы. Потом подали заявку на участие в федеральном проекте Комфортная городская среда. И вот результат усилий - красивый и удобный сквер в центре посёлка.

Глядя на активность руководства и местных жителей, Артур Парфенчиков пообещал решить вопрос с благоустройством территории вокруг школы и дальнейшим ремонтом здания.