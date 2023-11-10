Металлоискатель покусился на морской бинокль жителя Беломорска

Правоохранительные органы Беломорска расследуют уголовное дело о краже.

В полицию Беломорского района поступило заявление о краже от 68-летнего жителя города. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дачный дом через окно. Он украл электропилу, насос, гвоздодер, а также морской бинокль и мужскую куртку.

Подозреваемым оказался -41-летний местный житель. Мужчина во всем признался и рассказал, что во дворах искал металл и наткнулся на дом потерпевшего. Покупателей краденого найти не удалось, имущество забрали полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Беломорчанину грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали в МВД Карелии.