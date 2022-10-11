Металлургическая промышленность Карелии выросла на фоне общего спада производства

Объемы производства в металлургии за 10 месяцев 2022 года в Карелии выросли на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, наиболее высокие показатели роста на двух ведущих предприятиях отрасли — ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» и филиал АО «АЭМ-технологии «Петрозаводскмаш».

Литейный завод увеличил производство готовых металлических изделий на 10,6% и работает в 2-3 смены. По словам министра, предприятие занимается импортозамещением продукции, которая раньше поставлялась из Европы.

Филиал АО «АЭМ-технологии «Петрозаводскмаш» нарастил выпуск продукции на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост в металлургии произошел на фоне общего спада промышленности Карелии на 7,4%.

«Основная причина — приостановка экспорта продукции в европейские страны», — добавил Ермолаев.