Метатель ножей из Карелии завоевал пять медалей на Кубке мира

В Москве прошел Кубок мира по спортивному метанию ножа.
Карелию на соревнованиях представлял Григорий Мальков.
Спортсмен смог выйти в финал во всех дисциплинах и завоевать медали в каждой из них.
У него два «золота» на дистанции 8 метров и в дисциплине бросок на дальность. Также он завоевал два «серебра» на дистанции 7 и 9 метров и в дисциплине скоростного метания ножа.
Как признался Григорий перед соревнованиями, никаких сложных обрядов перед соревнованиями у него нет. Только качественная разминка. Григорий уверен: физическое ощущение готовности помогает включиться в работу лучше любых «магических» приемов.
Напомним, ранее в составе сборной России Григорий стал чемпионом мира по безоборотному метанию ножа.