Метель и гололедица ожидаются в Карелии в воскресенье

О погоде на 30 января рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 30 января, в Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северным и западным районам, днем на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе утром и днем снег, местами сильный, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, на юго-западе местами порывы до 15-17м/с, на акваториях крупных водоемов до 20м/с. Температура ночью -6, -11гр, местами -12, -17°C, днем -4,-9°С.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-11°C, днем -5,-7°C. Атмосферное давление будет падать.