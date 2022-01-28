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Метель и гололедица ожидаются в Карелии в воскресенье

Новости. Погода
17:00, 29 Января 2022
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

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О погоде на 30 января рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

В воскресенье, 30 января, в Карелии будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по северным и западным районам, днем на большей части республики небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе утром и днем снег, местами сильный, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, на юго-западе местами порывы до 15-17м/с, на акваториях крупных водоемов до 20м/с. Температура ночью -6, -11гр, местами -12, -17°C,  днем -4,-9°С.

В Петрозаводске будет облачно, ночью  с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха  ночью -9,-11°C, днем -5,-7°C.  Атмосферное давление  будет падать.

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