Метель и мороз до -26°С обещают в понедельник в Карелии

Специалисты Гидрометцентра составили прогноз на 16 декабря.

Облачная погода с небольшим снегом ночью и умеренным снегом и метелью днем ожидается в Петрозаводске. На дорогах будет сложная обстановка.

Ветер задует восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -12, -14°С, днем составит -10, -12°С. Атмосферное давление будет падать.

Облачная, ночью с прояснениями погода ожидается в районах Карелии. Ночью на юге местами выпадет небольшой снег. Днем на большей части ожидается небольшой, в отдельных районах умеренный, на юго-западе местами сильный снег, в отдельных районах метель.

На дорогах будет гололедица. Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный, днем на юге порывистый. Температура воздуха ночью будет -13, -18°С, местами опустится до -26°С, днем -10, -15°С, местами до -20°С.