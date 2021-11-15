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Метель и снегопад: ГИБДД Карелии советует водителям не садиться за руль

Новости. Общество
06:40, 30 Ноября 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте

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Госавтоинспекция Карелии из-за сильного снегопада и метели рекомендует водителям во вторник, 30 ноября, не пользоваться личным автотранспортом.

В ночь на 30 ноября и в течение последующих суток в Карелии ожидается сильный снег, метель, что может значительно осложнить дорожную обстановку, сообщили в ГИБДД республики.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендовала водителям по возможности во вторник, 30 ноября, не выезжать на личном автомобиле, а всем, кому в силу обстоятельств/работы предстоит управлять транспортом, необходимо соблюдать предельную осторожность.

В условиях снегопада выбирайте разумную скорость движения, увеличьте дистанцию и боковой интервал между машинами, не выполняйте рискованных маневров. Будьте особо внимательны перед пешеходными переходами, терпеливо и с пониманием относитесь к пешеходам, советует ГИБДД Карелии.

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