Метель и снегопад: ГИБДД Карелии советует водителям не садиться за руль

Госавтоинспекция Карелии из-за сильного снегопада и метели рекомендует водителям во вторник, 30 ноября, не пользоваться личным автотранспортом.

В ночь на 30 ноября и в течение последующих суток в Карелии ожидается сильный снег, метель, что может значительно осложнить дорожную обстановку, сообщили в ГИБДД республики.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендовала водителям по возможности во вторник, 30 ноября, не выезжать на личном автомобиле, а всем, кому в силу обстоятельств/работы предстоит управлять транспортом, необходимо соблюдать предельную осторожность.

В условиях снегопада выбирайте разумную скорость движения, увеличьте дистанцию и боковой интервал между машинами, не выполняйте рискованных маневров. Будьте особо внимательны перед пешеходными переходами, терпеливо и с пониманием относитесь к пешеходам, советует ГИБДД Карелии.