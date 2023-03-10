Метель накроет Петрозаводск к вечеру

Сильный ветер и снег придут в Петрозаводск 11 марта к 19.00, предупредили в ЕДДС города.

Как сообщает ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на карельский Гидрометцентр, вечером 11 марта, с 19.00 до 21.00, местами по юго-западным районам Карелии ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с, метель.

Под действие неблагоприятного явления может попасть Петрозаводск.