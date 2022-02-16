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Метель придет в Карелию ночью

Новости. Погода
15:51, 17 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Алпаткин

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МЧС вновь предупреждает о приближении непогоды.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью и в первой половине дня 18 февраля местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.

С 9.00 в пятницу, 18 февраля, местами на юге Карелии ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся территория Карелии.

В МЧС советуют при возникновении чрезвычайной ситуации звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» главного управления МЧС России по Республике Карелия – (8142) 79-99-99.

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