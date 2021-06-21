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«Метеор» от РЖД застрял под мостом в Карелии (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:51, 22 Июня 2021
фото: © кадр из видео

«Метеор», запущенный из Сортавалы на Валаам, не прошел под мостом.

В паблике «Подслушано в Сортавала» выложили видео с неудачным выездом водного судна РЖД. На глазах жителей Сортавалы «Метеор» пытался пройти под мостом, но не смог. Пришлось сдавать назад.

«Все же интересно, а что до запуска нельзя было просчитать все, с учетом осадки, загруженности, колебания уровня? Денег пожалели? А рельсы тоже сейчас в РЖД так кладут — на землю бросят, а потом под ними насыпь роют и шпалы подсовывают? Уровень какого-то совхоза глухого, откуда все специалисты лет 20 как разъехались», — пишут комментаторы в паблике.

Напомним, 29 мая в Сортавале состоялся торжественный запуск нового ежедневного мультимодального туристического маршрута из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта. Маршрут, связывающий Москву, Санкт-Петербург и Валаам, будет действовать в течение всего лета. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами, а также скоростными водными судами «Метеор».

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Комментарии

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Mikko Merimies
2021-06-22 14:52:22
Думаю, что просто проверили возможность пройти в северо-западную часть залива Вакколахти при нынешнем уровне воды в озере. Даже, если бы и прошли(сняв локатор), то делать там "Метеору" с крылом в двух метрах ниже ватерлинии нечего(мелко там). Ну, а насчёт "уровня" - это к редакции.Реки в залив в районе города не впадают(разве что канализационные).
елпидифор
2021-06-22 13:59:44
Нет, уважаемы комментатор из Сортавалы, это не "Уровень какого-то совхоза глухого, откуда все специалисты лет 20 как разъехались", Это уровень всей страны.
театральный критик
2021-06-22 14:13:12
елпидифор, не нравится - вали в цывилизованую цэ эуропу. Там визжи и тявкай :)
врунофф
2021-06-22 13:58:58
Какой мэр, такие и маршруты. Где оппы, там всегда через оппу
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