«Метеор» от РЖД застрял под мостом в Карелии (ВИДЕО)

«Метеор», запущенный из Сортавалы на Валаам, не прошел под мостом.

В паблике «Подслушано в Сортавала» выложили видео с неудачным выездом водного судна РЖД. На глазах жителей Сортавалы «Метеор» пытался пройти под мостом, но не смог. Пришлось сдавать назад.

«Все же интересно, а что до запуска нельзя было просчитать все, с учетом осадки, загруженности, колебания уровня? Денег пожалели? А рельсы тоже сейчас в РЖД так кладут — на землю бросят, а потом под ними насыпь роют и шпалы подсовывают? Уровень какого-то совхоза глухого, откуда все специалисты лет 20 как разъехались», — пишут комментаторы в паблике.

Напомним, 29 мая в Сортавале состоялся торжественный запуск нового ежедневного мультимодального туристического маршрута из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам с использованием железнодорожного и водного транспорта. Маршрут, связывающий Москву, Санкт-Петербург и Валаам, будет действовать в течение всего лета. Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего следования и пригородными поездами, а также скоростными водными судами «Метеор».