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Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»

Новости. Общество
22:00, 15 Декабря 2023
фото: © Александр Пауков / VK

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Руководитель Гидрометцентра России объяснил название циклона и рассказал о необычной традиции с их названиями.

Традиционно циклонам давали только женские имена, а в 1970-х годах, от этой традиции решили отойти, и циклоны получили большее гендерное разнообразие. Появление названия циклона «Ваня», в разговоре с «Лентой.ру» объяснил руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд.

«Каждый тропический циклон имеет свое название. Потому что это индивидуум, персона, личность. Тропический циклон — это сгусток энергии, который формируется над теплыми акваториями океана и несет в себе колоссальную силу. С 1950-х годов было принято решение называть их только женскими именами, потому что, если смотреть на спутниковые снимки, это неописуемая красота. Но разрушительная энергия невероятная. Затем, в конце 1970-х годов гендерная справедливость была восстановлена, циклоны начали получать и мужские имена», — рассказал метеоролог.

Другая необычная традиция, по словам Вильфанда, связана с последствиями циклона: если в результате него произошли не просто крупные разрушения, но также были человеческие жертвы, его имя никогда не повторится в архивах метеорологических служб.

В умеренных широтах циклонов намного больше, имена им, как правило, не дают. Метеоролог объяснил, что циклоны зарождаются так часто, что на них просто не хватит имен. Кроме того, они часто сливаются. Изменить традиции решил Европейский университет в Германии.

«Там очень хороший метеорологический факультет, квалифицированные специалисты. Но несколько лет назад метеорологическая станция была разрушена. Поскольку университет частный, деньги на восстановление государство не давало. И они придумали называть циклоны над европейским континентом за деньги. Тогда дать имя циклону стоило 200 евро, антициклону — 300 евро. Так циклон „Ваня“ и получил свое название», — заключил Вильфанд.

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