«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Метеоролог предупредил о рекордных морозах и снегопадах в России в декабре 2025 года
Сегодня 11:55 Погода
Декабрь 2025 года может стать одним из самых аномальных зимних месяцев за последние 150 лет в России, заявил метеоролог Михаил Семенов.

фото: © Столица на Онего

Декабрь 2025 года может стать одним из самых аномальных зимних месяцев за последние 150 лет в России. С таким прогнозом выступил метеоролог в беседе с NEWS.ru Михаил Семенов, сообщив, что в ряде регионов страны ожидаются рекордные морозы и экстремальные снегопады.

В Якутии температура может опуститься ниже -50°С при количестве осадков более 200 мм.

В Иркутской области ожидаются морозы до -43°С.

В Мурманске и Республике Коми температура достигнет -45°С с порывами ветра до 30 м/с.

По словам эксперта, экстремальные погодные условия связаны с резким усилением циркуляции арктических воздушных масс и активизацией атмосферных фронтов. Эти процессы затронут центральные, восточные и северные регионы страны.

Метеоролог не исключил, что в указанных регионах будут установлены новые исторические минимумы температуры и рекорды по количеству осадков. Погодные условия будут сопровождаться снежными бурями и вихрями, что создаст дополнительную опасность для населения.

 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем в прошлом году.

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

