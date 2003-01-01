Метеоролог предупредил о рекордных морозах и снегопадах в России в декабре 2025 года

Декабрь 2025 года может стать одним из самых аномальных зимних месяцев за последние 150 лет в России, заявил метеоролог Михаил Семенов.

Декабрь 2025 года может стать одним из самых аномальных зимних месяцев за последние 150 лет в России. С таким прогнозом выступил метеоролог в беседе с NEWS.ru Михаил Семенов, сообщив, что в ряде регионов страны ожидаются рекордные морозы и экстремальные снегопады.

В Якутии температура может опуститься ниже -50°С при количестве осадков более 200 мм.

В Иркутской области ожидаются морозы до -43°С.

В Мурманске и Республике Коми температура достигнет -45°С с порывами ветра до 30 м/с.

По словам эксперта, экстремальные погодные условия связаны с резким усилением циркуляции арктических воздушных масс и активизацией атмосферных фронтов. Эти процессы затронут центральные, восточные и северные регионы страны.

Метеоролог не исключил, что в указанных регионах будут установлены новые исторические минимумы температуры и рекорды по количеству осадков. Погодные условия будут сопровождаться снежными бурями и вихрями, что создаст дополнительную опасность для населения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем в прошлом году.